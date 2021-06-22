巴黎时装周登场 少数品牌实体发表会试水温

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（法新社巴黎22日电） 法国时装周本周由男装发表会揭开序幕，时尚品牌小心翼翼重返实体发表会伸展台，一年多来的疫情危机造成时尚业混乱，不少人怀疑能否重返过去的传统时装周。

随着防疫封锁措施松绑，巴黎时尚界很多人希望今天登场的男装发表会，代表着时尚界重返常轨的开端。

尽管如此，巴黎时装周中，72个品牌中只有6个将举行现场发表会，当中包括两大品牌迪奥（Dior）和爱马仕（Hermes） 。

义大利米兰本周举行的2022春夏时装展（Spring/Summer 2022）也是试水温，47个品牌中只有Dolce and Gabbana、Etro和亚曼尼（Armani）等3个品牌举行现场发表会。

而纽约时装周9月前都不会举行实体发表会，伦敦时装周目前仍维持线上发表会形式。

法国很多知名时尚品牌像是路易威登（Louis Vuitton）、Dries Van Noten、Loewe和Tom Browne，仍以线上方式举行发表会。

法国高级时装和时尚联合会（French Federation of Haute Couture and Fashion）主席莫兰德（Pascal Morand）告诉法新社，「重返实体现场（发表会）的欲望非常强烈」。

不过，他也不讳言用「实体数位」（phygital）来描述目前的状态。「这不是A或B，而是两者兼有。这是创新的迹象。」

© 2021 AFP