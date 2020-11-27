巴黎警员殴打非裔男再惹众怒 被停职调查

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（法新社巴黎26日电） 法国巴黎有数名警员被拍到殴打一名非裔音乐制作人，引发对于警察暴力的新一波众怒。当局已展开调查，内政部长也于今天下令将涉案警员停职。

根据新闻网站Loopsider发布的影片，非裔音乐制作人米歇尔（Michel）在巴黎第17区正想走入一间音乐工作室时，被几名警察反覆殴打。

先前已有一连串关于警察对非裔及阿拉伯裔公民施行暴力的大动作调查；同时，对于新法案意欲限制媒体发布警员脸孔影像的权利，疑虑也愈来愈多。

在此案中，米歇尔因暴力及不遵从警方而被捕，但检察官不予调查，转而调查警员本身在掌握权力时的暴力行为。

内政部长达马南（Gerald Darmanin）推文表示：「我要求（巴黎）警署署长将涉案警员暂时停职。」

米歇尔的律师阿里（Hafida El Ali）接受法新社访问时说，米歇尔基于「肆无忌惮攻击他的警察说谎」，已被拘留48小时。

巴黎检察官海兹（Remy Heitz）说，已要求法国全国警察督察署（IGPN）尽快说明事发经过。

Loopsider近几个月已数度发布关于警察暴力的消息，这家网路媒体表示，这些影像「必须揭露，以理解问题全貌」。

Loopsider表示，米歇尔原本是因为没戴口罩被警察拦下，接着成为警察种族暴力的受害者。

米歇尔今天与律师前往全国警察督察署申诉，他受访时说：「应该保护我的人却攻击我。这种事不该发生在我身上。我只希望这3个人依法受罚。」

在此案发生前，警方23日使用催泪瓦斯驱逐巴黎市中心难民营里的移民，这周饱受批评。检方针对一名记者和一名移民在这起事件中遭受暴力一事，也已展开调查。

法国国民议会24日初步通过一项安全法案，意在限制媒体发布警员脸孔的照片或影片，但距离正式通过立法还有一段距离。

媒体工会认为，这项法案可能让警察得以妨碍记者工作，甚至不让记者记录警察暴力行为。

米歇尔的律师阿里说：「如果我们手上没有（米歇尔被殴打的）影片，我的当事人就得去坐牢了。」

© 2020 AFP