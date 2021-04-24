巴黎郊区爆割喉案 法国总统推文关切

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（法新社法国兰保叶23日电） 巴黎西南郊兰保叶警察局一名女性雇员今天走入警局时，遭到一名36岁突尼西亚籍男子割喉，伤重不治。警方随后击毙这名男子并逮捕3名关系人。法国总统马克宏推文关切此案。

马克宏（Emmanuel Macron）从非洲国家查德返国途中，在推特上表示：「我们绝对不会放弃对抗伊斯兰恐怖主义。」

受害者是名为史黛芬妮（Stephanie）的49岁妇女，在警局担任行政助理，育有2女。她当时在警局门口遇袭，喉部被刺两刀，凶嫌随后遭警方击毙。

带领调查的反恐检察官李卡尔（Jean-Francois Ricard）已朝恐怖攻击方向侦办，因为凶嫌犯案时的言论显示有恐攻动机。知情人士说，凶嫌当时曾高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

警方消息人士透露，凶嫌是突尼西亚人，2009年非法来到法国，但之后取得居留文件，不久前搬到兰保叶（Rambouillet），并非情报和维安单位先前所注意的可疑分子。

法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）和内政部长达马南（Gerald Darmanin）在案发后都赶赴现场。达马南表示，全国警局都将加强维安。

© 2021 AFP