巴黎香奈儿珠宝店惊爆抢案 损失尚待调查

（法新社巴黎5日电） 法国警方告诉法新社，一个武装犯罪集团今天在光天化日下抢劫巴黎市中心文当广场（Place Vendome）附近的香奈儿（Chanel）手表和珠宝店，损失金额尚待调查。

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当地警方表示，犯下抢案的4名嫌犯都戴着口罩和安全帽，其中至少1人携带突击步枪，一名目击者则说其他嫌犯也持有自动武器。抢案期间无人受伤，目前尚不清楚损失金额。

现场目击者拍摄并在社群媒体广为流传的影片显示，嫌犯做案后骑乘2部摩托车逃逸。

影片画面可见，3名黑衣人步出珠宝店，第4名嫌犯则用肩带背着突击步枪在摩托车上等候。

目击者之一、在案发现场对面服饰店工作的26岁员工马蒂诺（Anastasia Martino）表示，下午约2时30分时，她在店外抽菸休息，接着注意到「一名持有卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步枪的男子在摩托车上。」

她还说：「2分钟后，3名男子从精品店里出来，手上拿着黑色大袋子，他们也持有自动武器。然后他们骑上2部摩托车迅速离开现场。」

马蒂诺的同事、31岁的恩戈（Cyril Ngo）则指出，抢案历时长达10分钟，「他们显然不是专业抢匪。」

抢案发生后，警方随即封锁该地区，案发珠宝店也暂时关门。

发生抢案的香奈儿珠宝店位于和平路（Rue de La Paix）上，这一带是全球最时尚的购物街之一，尤以奢华珠宝店着称。

© 2022 AFP