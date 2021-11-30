市占率不敌对手 Uber Eats宣布年底退出香港

（法新社香港30日综合外电报导）线上美食外送平台Uber Eats今天宣布，将在年底退出香港市场。香港的美食外送市场竞争激烈，Uber Eats喊退，也终结在当地长达5年的市占率拚搏。

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法新社报导，Uber Eats发布线上声明说，这是个「艰难决定」，但并未说明营运喊卡的原因。

这家公司说，将加倍致力拓展香港的共乘服务。这门生意在当地目前仍游走于法律灰色地带。

Uber Eats是在2016年进军香港，而富胖达（foodpanda）与户户送（Deliveroo）抢得先机，其后成为香港两家主要外送服务业者，Uber Eats起步较晚。

根据大数据分析平台Measurable AI分析，Uber Eats在香港市占率只有5%，而户户送则是44%，富胖达是51%。

因Uber在美国境外的业务迅速扩张，香港是Uber开展共乘服务的首批国际都会之一。共乘是Uber的核心营运项目。

在香港，计程车司机风评不佳，他们常常拒载而且只收现金，而Uber的线上叫车App广受香港市民喜爱。

但是当地计程车业者与不同意共乘业合法化的港府相当排挤Uber。

2018年，24名Uber司机因无照载客而被定罪及判处罚金，两年后他们的上诉被驳回。

但是Uber的载运服务仍持续穿梭香港大街小巷，而警方则是周期性局部取缔。

Uber的全球业务量，其中香港的占比超过25%。进军香港于上个月届满7年的Uber表示，累计香港注册司机达21万6000人。

© 2021 AFP