市场乐观展望2021年 亚洲股市普遍上涨

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（法新社香港4日电） 市场乐观展望2021年经济前景，激励投资人今天满怀希望展开新的一年，亚股普遍上涨，因为疫苗推出带来的希望抵消了感染病例激增带来的恐惧。

法新社报导，在英国脱欧及美国新振兴方案的不确定性消失后，人们现在关注的是2020年疫情灾难后的经济复苏。各界普遍预期，随着生活局部恢复如往常，各国将出现强劲经济反弹。

自全球股市去年3月陷入谷底以来，多国政府及央行注入的大量现金一直是股市反弹关键动力。分析家预期，宽松货币政策在可预见未来将维持下去，尤其是美国联邦准备理事会（Fed）。

今年股市将有强劲表现虽是共识，但坎伯兰顾问公司（Cumberland Advisors）合伙创办人兼投资长柯多克（David Kotok）警告，今年首季可能依然艰难，因为疫苗虽在施打，但疫情仍在传播。

东京股市日经225指数下跌0.7%，收27258.38点；香港恒生指数上涨0.9%，收27472.81点；上海证券交易所综合指数上扬0.9%，收3502.96点。

首尔股市劲扬2.5%，雪梨股市上涨逾1%，新加坡股市、台北股市、孟买股市、马尼拉及雅加达股市皆上扬。

© 2021 AFP