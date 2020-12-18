市场关注美国振兴经济方案进展 亚股多收跌

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（法新社香港18日电） 亚洲股市今天没有延续前一天的涨势，也未能接棒华尔街股市的破纪录涨势，市场投资人关注美国国会振兴方案的进展，国会议员似乎终于接近达成协议。

各地股市11月走高，但12月无法持续涨势，主要因全球各地2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例飙升，以及病殁人数攀升，令人忧心，抵销了美国振兴经济方案和英国脱欧谈判出现突破迹象，以及疫苗消息等利多。

美国振兴经济方案还在国会卡关，国会议员希望能在年底能通过，赶在现有纾困措施到期前推出。

参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在声明中说：「我对我们的讨论和进展有信心。我相信大家都以善意朝达成结果的共同目标迈进。」麦康奈特别指出，法案中包括直接把钱给民众。

「我们将一直在这里，直到我们完成任务，即使这意味着工作到周末或直到周末结束。」

Axi Trader市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「随着交易室打卡钟发出今年最后的声响在即，周末前可能会出现一些获利了结、减少风险部位的情况，充满了设定条件的交易，这在意料之中。

「但围绕在英国脱欧和美国振兴经济方案的风险非二元性，因为华尔街的感觉是，这是迟早的问题。因此，除非美国振兴方案或英国脱欧的谈判大门关闭，否则风险不致有太大的变数。」

日股日经指数收跌0.16%；港股恒生指数收挫0.67% ；上海股市收跌0.29%；台北股市收跌0.06%；澳洲股市收跌1.20%；新加坡股市收跌0.32%。韩股Kospi指数收盘微涨0.06%。

© 2020 AFP