市场关注通膨及拜习会 亚洲股市走势分歧

（法新社香港16日电） 亚洲股市今天走势分歧，通膨仍是市场关切的问题，同时，投资人也试图评估美国总统拜登和中国国家主席习近平两人视讯会议的成果。

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在各国央行于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发初期实施的超宽松货币政策带动下，全球股市历经了约18个月的强健涨势，许多股市创下历史新高，或是写下多年高点。

但随着经济复苏步上轨道、人们重回近似以往的常态，在需求激增和供应链混乱的推升下，通膨正攀至数十年来前所未见的水平，迫使央行官员紧缩货币政策。

英国中央银行英格兰银行（Bank of England）总裁贝里（Andrew Bailey）表示，他对于「通膨的情况感到非常不安」。

另一方面，拜登与习近平备受期待的视讯会谈在历经3个多小时后结束，双方皆就台湾未来发出强烈警告，同时谈及人权及新疆议题。

但他们也呼吁改善沟通，拜登表示，这是他们「身为中美领导人的责任，以确保我们国家间的竞争不会转向冲突，无论是有意或无意」。

尽管如预期般阻碍美中关系的许多议题没有突破，澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）指出：「两人愿意对谈是好消息。」

东京股市日经225指数小涨0.1%，收29808.12点；香港恒生指数上扬1.3%，收25713.78点；上海证券交易所综合指数下挫0.3%，收3521.79点。

台北、马尼拉、曼谷及雅加达股市扬升，新加坡、首尔、雪梨及威灵顿股市则下滑。

© 2021 AFP