市场对经济复苏乐观心理升高 亚股多收涨

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（法新社香港28日电） 亚洲股市今天涨多跌少，投资人乐见美国初请失业救济人数再度优于市场预估，升高外界对美国经济复苏的乐观心理。

此外，美国总统拜登今天稍后将提出6兆美元支出方案，其中包括大型基础建设计画和美国家庭计画，也对市场带来鼓舞。

尽管庞大的支出可能会增加通膨压力，但投资人乐于忽略这点，选择把焦点放在对经济的提振，除了财政部长叶伦（Janet Yellen）外，联邦准备理事会（Fed）官员也认为，即使物价攀升也将是短暂的。

随着市场焦点从通膨疑虑和疫情，转移到因疫苗开始施打以及经济重启带来的通货再膨胀（reflation）议题，亚洲股市本周普遍上扬。

万达（OANDA）资深分析师海利（Jeffrey Halley）说：「当然，总统想要的和他可以从国会拿到的，可能会有很大的不同，但那样的支出水准，亚洲似乎感受到他们可以分到一些好处。」

亚股今天随着前一天美股道琼和标准普尔指数收高，继续推进近来的涨势。日股今天在日圆走软带动下，收盘大涨逾2%。雪梨和台北股市也上涨超过1%。

首尔、马尼拉、曼谷、雅加达和新加坡股市都走高，香港股市持平作收。上海和威灵顿股市则收跌。

© 2021 AFP