市场忧心中国经济成长 亚洲股市大多收跌

（法新社香港24日电） 市场忧心世界第二大经济体中国COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制措施产生的冲击，且投资银行也下修中国的经济成长预测，亚洲各国股市今天大多收跌。

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法新社报导，美国股市昨天强劲反弹，道琼工业指数收盘上涨2%，但这股涨势并未延续至亚洲，而北京当局宣布一系列新的经济振兴措施，在平息市场紧张情绪方面效果甚微。

中国经济因北京当局的清零防疫政策受到冲击，导致主要城市陷入长期封锁，数以百万的民众进行大规模检测。长期封城限制了供应键、抑制需求并造成生产停滞。

由于中国防疫策略的冲击，投资银行瑞士银行集团（UBS Group）及摩根大通（JPMorgan Chase）已下修对中国的经济成长预测。

彭博（Bloomberg News）报导，瑞银经济学家汪涛等人在研究纪要中写道：「现行政策中持续的防疫限制，并缺乏明确退场策略，将可能削弱企业和消费者信心，阻碍被压抑需求的释放。」

中国全年经济成长目标为5.5%左右，但4月公布数据显示，中国经济在去年下半年失去动力后，国内今年第一季经济成长放缓至4.8%。

市场忧心中国顽固寻求清零会冲击经济，并对供应链及更广泛全球经济造成连带效应，这些忧虑引起投资人恐慌，亚洲股市今天大多收黑。

东京股市日经225指数下跌0.9%，收26748.14点；香港恒生指数下挫1.8%，收20112.10点；上海证券交易所综合指数挫跌2.4%，收3070.93点。

首尔股市收跌1.6%，台北、雪梨、新加坡、曼谷、吉隆坡及马尼拉股市皆下挫。雅加达股市则是逆势收涨。

© 2022 AFP