市场忧心美国新振兴方案 亚洲股市几乎一片惨绿

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（法新社香港26日电） 亚洲股市今天几乎一片惨绿，未能延续昨天强劲涨势，主因美国总统拜登推出的巨额振兴经济方案可能遭到稀释，甚至拖上数周仍无法通过，引发市场不安情绪。

法新社报导，对于拜登推出1.9兆美元（约新台币53兆元）经济振兴方案的希望，一直是近几周市场上涨的最大动力。但各界日渐忧心，美国国会协商时可能削弱这项方案。

美国上月底才通过9000亿美元（约新台币25兆元）疫情纾困案，共和党人、甚至部分民主党人都对新方案的规模感到担心。

拜登昨天指出：「直到我们协商过程进入尾声，而这可能要到数周之后，我无法预期我们能否达成协议，或是整个方案有多少部分能通过或不能通过。」

民主党籍参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，这项法案可能要到3月才会准备就绪。他表示：「我们将设法在下个月或一个半月后通过这项法案。」

东京股市日经225指数下跌1.0%，收28546.18点；香港恒生指数下挫2.6%，收29391.26点；上海证券交易所综合指数挫1.5%，收3569.43点。

首尔股市下跌逾2.0%，台北、马尼拉及雅加达股市下挫逾1%，新加坡股市收跌1.0%，威灵顿股市下跌0.6% ，但曼谷股市上涨0.8%。雪梨股市今天因国定假日休市。

© 2021 AFP