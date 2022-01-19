市场忧心联准会升息 亚股多收跌

（法新社香港19日电） 美股面临沈重卖压后，市场日益担心美国联邦准备理事会（Fed）藉由升息打击通膨升温的计画，使得亚股今天再次受到冲击。

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2021年初至今物价攀涨，迫使世界各国央行开始缩减疫情爆发时推出的庞大财政刺激规模，不少央行警告若不采取行动，通膨可能会失控。

英国央行英格兰银行在内的数国财金首长已采取行动，但联准会仍是各界主要关注焦点。联准会直到现在未升息。联准会官员目前正在缩减购债规模，计画3月升息。

尽管联准会主席鲍尔（Jerome Powell）曾表示，将谨慎行事，并留意不会危及经济复苏，但外界仍担心联准会恐必须采取比原先预期更激烈的手段，让升至40年高点的通膨降温。

部分评论员预测联准会3月升息50个基点，这将是2000年以来首次如此大规模升息。他们原先预期升息25个基点。

东京股市今天收跌2.8%，主要受权值股索尼公司（Sony）和丰田汽车（Toyota）股价重挫拖累。

雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、台北、上海、马尼拉和雅加达股市皆收跌。

港股恒生指数收盘微涨0.06%，主因中国央行中国人民银行暗示将祭出新经济刺激措施。人行17日降息，为疫情爆发以来首见。

© 2022 AFP