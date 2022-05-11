市场忧心通膨 亚股涨跌不一

（法新社香港11日电） 在投资人关切通膨飙升，以及油价起伏波动的情况下，华尔街股市昨天走势震荡，亚洲股市今天涨跌不一。

广告 继续浏览后续

近几周来，全球股市在通膨疑虑、俄罗斯入侵乌克兰，以及中国防疫封城造成全球供应链大乱等因素影响下，股市走势剧烈震荡，投资人犹如坐云霄飞车。

中国4月出口创近2年低点，加上数据显示中国消费者通膨以近半年来最快速度攀升，引发全球投资人不安。部分投资人已就因应最糟状况做准备。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「股市投资人开始准备因应经济衰退，在利率变化稳定下来前，压力将继续存在。」

美国总统拜登（Joe Biden）透露，他的行政团队正在讨论解除中国关税，试图掌控通膨后，市场信心为之一振。

安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）今天在报告中表示：「这对今天的美股指数期货带来提振。不过，即便我们可能已接近通膨高峰，但这不代表通膨会急降。」

10日美股道琼指数连续第4天收跌，标准普尔500指数微幅收高。科技股为主的那斯达克指数上涨1%。

亚股今天则是走势分歧，日股日经指数收涨0.2%，来到26213.64点。港股恒生指数收涨0.97%，来到19824.57点。上海综合股价指数涨0.8%，来到3058.70点。台北、首尔、马尼拉和新加坡股市收跌。

© 2022 AFP