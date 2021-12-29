市场忧心2022年前景不确定 亚股多收跌

（法新社香港29日电） 亚洲股市今天跌多涨少，「耶诞行情」浮现疲态、市场仍忧心COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株疫情，加上2022年经济前景不确定，都对亚股造成冲击。

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穆迪（Moody's）经济师詹迪（Mark Zandi）在报告中表示，Omicron固然会对2022年第1季的成长造成影响，但因之后会出现反弹，对全年「不会带来实质冲击」。

「即使Omicron疫情舒缓，几乎肯定还会有其他（变异株）。但我们预期今后每一波新疫情对医疗体系和经济的破坏力，都比前一波低。」

日本东京股市今天在市场交易清淡下收低，日经指数收跌0.56%，韩国首尔股市也收挫0.89%。

中国股市今天走低，上海综合股价指数收跌0.91%。分析师认为陆股可能是被贵州茅台等酒商的跌势拖累。中原证券分析师张刚表示：「市场走势主要是被一些蓝筹股拖累，尤其是那些白酒酒商。可能是部分基金在近来反弹后，想在年底前落袋为安。」

港股今天收挫，恒生指数收跌0.83%，主要因投资人关切2022年前景不确定性，以及中国房地产市场持续的债务危机。

至于亚洲其他股市，台北股市收涨0.28%，雪梨股市劲扬1.21%，新加坡股市收涨0.31%。

© 2021 AFP