市场看好新创公司 纷纷首次公开募股

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（法新社旧金山9日电） 公司市值达10亿美元以上、被称为独角兽的未上市新创公司，今年得利于市场看好其快速成长潜力及疫情使人们生活方式改变，纷纷进行首次公开募股，包括Airbnb和DoorDash在内。

一些估值可观甚至高达数百亿美元的初次上市公司，集中在科技业，比如今年稍早上市的大数据分析公司Palantir，以及云端软体运算公司Snowflake。

根据StockAnalysis.com，今年截至目前为止，美国股市已有420宗首次公开募股，比去年同期增加约88% 。

研调机构Dealogic统计，今年在美国开始上市的公司总共筹募约1448亿美元（约新台币4兆1737亿元）资金，创过去25年来的最高纪录。

韦德布希证券公司（Wedbush Securities）分析师艾夫斯（Dan Ives）表示：「过去5－7年来已有一些实力最强的科技公司上市，像是Palantir，今年无疑是首次公开募股大爆发的一年。」

艾夫斯说，投资人对电子商务、资安以及云端运算等产业的「长期利多题材」尤其感兴趣。

本周以大手笔首次公开募股的公司包括疫情期间业绩飙涨的美国最大第三方餐饮外送服务公司DoorDash、房屋分享出租网站Airbnb与跨境电商Wish。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP