市场走向缺乏催化剂 亚股涨跌互见

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（法新社香港31日电） 亚洲股市投资人今天难以接续上周推涨动力，在等待新的买进因素出现前，有人选择获利了结。如今众人目光放在美国将发布的重要就业数据，亚股收盘走势分歧。

市场虽然担忧，随着今年经济活动预料大幅回温，将引发物价飙涨、迫使央行紧缩货币政策；但最近公布并受到密切关注的美国通货膨胀数据大增，且涨幅超越预期，投资人却从容以对。

通膨数据公布后，作为美国利率未来走向重要指标的美国10年期公债殖利率微幅下跌。投资人的平静反应，与最近几次类似情况大相迳庭。

澳洲投资公司安保资本（AMP Capital）经济学家奥立佛（Shane Oliver）指出：「由于基数效应、大宗商品价格上涨带来的冲击延后出现及供应瓶颈等因素持续发酵，未来几个月害怕通膨升温的气氛很可能有更多增强机会；但现在又出现一些迹象显示，通膨率飙升将只是暂时现象。」

投资人注意力如今摆在本周将公布的美国5月就业市场报告，内容将提供外界去年受疫情冲击而崩溃的美国经济最新复苏情况。

美国股市三大指数28日收盘小涨，亚股今天则走势摇摆。中国公布5月制造业活动成长速度微降，但未引起投资人反应。

东京股市今天收盘下挫1%，雪梨股市收跌0.3%，新加坡股市收跌0.5%，马尼拉和吉隆坡股市也皆收黑。

但上海股市收涨0.4%，香港股市收涨0.1%，首尔股市收高0.5%，台北股市终场更上扬1.2%，威灵顿、曼谷、雅加达和孟买股市也全数收红。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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