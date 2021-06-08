市场静待美国公布通膨数据 亚股多收跌

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（法新社香港8日电） 亚洲股市今天多收跌，投资人静待美国本周稍后将公布的重要通膨数据，若又出现强劲的通膨数据，恐升高美国联邦准备理事会（Fed）开始考虑调整超宽松货币政策的压力。

美国10日将公布的通膨数据料显示，5月消费者物价跃增4.7%，高于4月增幅，成为2008年以来最高。

万达（OANDA）市场分析师莫雅（Edward Moya）说：「即使本周稍后即将公布的通膨报告未显示物价压力大幅减速，可能也不会改变联准会任何成员关于通膨的看法。」

「随着全球（企业）税和通膨疑虑加深，华尔街可能会看到投资人对于黄金等避险资产的需求好转。」

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）日前表示，美国总统拜登（Joe Biden）政府4兆美元计画引发的物价上扬压力只是暂时性，而且在经过10年的低通膨和低利率后，升息其实是正面的。

澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia ）的曼第（Kim Mundy）表示：「（联准会政策委员会）何时开始紧缩资产收购计画仍是市场参与者面对和关心的重点。」他表示，联准会可能在7到9月开会时，开始讨论缩减购债计画。」

尽管日本今天公布今年前3个月经济萎缩幅度低于预期的正面消息，日经指数今天仍收跌0.2％，来到28963.56点。

香港恒生指数收盘持平在28781.38点。上海综合指数则是下跌0.5%，来到3580.11点。

至于其他股市，首尔股市、台北股市等收跌，雪梨和威灵顿股市则收高。

© 2021 AFP