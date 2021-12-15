市场静待美国联准会决议 亚股多收低

（法新社香港15日电） 亚股今天多收跌，投资人不安地等待美国联邦准备理事会今年最后一场决策会议结果，外界预期联准会将宣布加速退出量化宽松措施，与此同时，Omicron变异株引发对经济复苏疑虑。

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在能源价格攀升，长期供应链壅塞和需求飙升等情况下，今年物价飙升，全球央行面临越来越多采取行动以抑制通膨的压力。

上周公布的数据显示美国11月消费者物价创下40年来最大的增幅，证实美国联邦准备理事会（Fed）将聚焦在提早结束庞大的购债计画，以利在2022年中开始升息。

过去几个月来，央行大规模宽松政策可能结束的前景，拖累全球股市表现，造成不少改写多年新高的股市涨势告终。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）表示：「市场已经预期将宣布提早紧缩货币宽松。」

「（联准会政策理事会）也将公布一连串新预测数字，之前在6月和9月公布的预测数据，带来经济成长上修，以及预期会提早升息。」

「6月开始公布的数据基本上提供更多通膨压力的佐证，因此，问题将是联准会的改变会有多强硬。」 然而，美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）表示， 外界忧心联准会终于翻转一直以来表示通膨只是暂时性的说法后，可能会做出错误的行动。

「投资人最担心的是联准会的政策错误，而答案在（政策）决议（以及记者会前）不会揭晓。」

联准会今天公布最新货币政策决议后，欧洲中央银行和英国央行英格兰银行也接着在明天公布最新货币决策。

日股日经225指数收盘微涨0.10%，港股恒生指数则挫0.91%，上海综合股价指数收跌0.38%。

至于亚洲其他股市，雪梨、威灵顿、新加坡及马尼拉股市收跌。台北、首尔股市则收涨。

© 2021 AFP