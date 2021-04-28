市场静待联准会决议和拜登演说 亚股涨多跌少

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（法新社香港28日电） 亚洲股市今天涨多跌少，投资人静待美国联邦准备理事会（Fed）决策会议结果，以及美国总统拜登（Joe Biden）上任以来首场国会演说。

尽管最新公布的企业财报再度超乎预期，华尔街股市昨天却以近乎平盘作收，未对亚洲股市发挥提振作用。分析师表示，利多不涨意味着这波涨势恐失去动能。

尽管部分国家陆续施打疫苗、松绑防疫封锁措施因而使经济逐渐复苏反弹，外界仍日益担心一些病例飙升的国家，特别是印度和巴西，恐对全球复苏带来打击。

除此之外，外界一直以来忧心的通膨问题也对股市造成压力。不少观察家提醒，预期的经济活动和需求激增将对物价造成上扬压力，迫使央行将利率由目前的超低水准向上调升。

联准会主席鲍尔（ Jerome Powell）预期将重申，在美国失业情况获得控制以及通膨持续攀升以前，将维持利率在历史低档不变。尽管如此，不少人认为一旦物价不断上扬，联准会恐难以坚守承诺。

CMC Markets公司分析师休森（Michael Hewson）说：「现在的经济前景和联准会3月召开上次会议时的情况截然不同，联准会的主要关注点是设法缓和市场对经济强劲反弹的乐观情绪；而市场在通膨压力急升令人忧虑的情况下，同时也预期联准会可能将开始考虑减码购债计画，或在2024年以前开始升息。」

日股日经指数终场上涨0.21%，收在29053.97点；港股恒生指数上扬0.45%，收在29071.34点；上海综合股价指数收盘上涨0.42%，来到3457.07点。

至于亚洲其他股市，雪梨、威灵顿、新加坡股市都收涨，首尔和台北股市则收跌。

© 2021 AFP