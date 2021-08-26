市场静待Fed主席全球央行年会演说 亚股跌多涨少

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（法新社香港26日电） 亚洲股市今天跌多涨少，市场对于全球经济复苏的希望，以及疫情新增病例可能减缓的迹象，不敌中国铁腕监管打压和美国联邦准备理事会（Fed）超宽松货币政策恐将结束的前景。

美国食品暨药物管理局正式批准美国药厂辉瑞（Pfizer）和德国生技公司BioNTech合作推出的COVID-19 疫苗，以及外界揣测Fed不急着结束超宽松货币政策等因素，带动本周股市大致走高。

然而，就在华尔街持续创新高之际，亚洲投资人看待未来前景，却转趋谨慎。

市场本周目光锁定Fed主席鲍尔（Jerome Powell）27日在怀俄明州杰森霍尔（Jackson Hole）全球央行总裁年会上的演说，在通膨攀升和经济反弹下，外界希望从中一窥Fed政策动向迹象。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师丁格拉（Guneet Dhingra）说：「当联准会真正宣布逐步缩减货币宽松，对于紧缩的速度和过程的弹性与否，将透露某种程度的讯息。」

「这可以提供关于升息循环的重要迹象，尤其是关于升息的速度。」

日股日经指数微幅收涨0.06%，来到2772.29点。港股恒生指数收跌1.08%，来到25415.69点。上海综合股价指数收挫1.09%，来到3501.66点。

韩国央行韩国银行（BOK）今天宣布上调基准利率一码至0.75%，成为首个升息的主要经济体之一。首尔股市今天收跌。

雪梨、威灵顿、马尼拉和雅加达股市也收低。新加坡和台北股市则微幅收高。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP