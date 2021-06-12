布克保罗合拿55分 太阳胜金块季后赛次轮听牌

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（法新社丹佛11日电） 布克、保罗今天分别拿下28分、27分，让太阳116比102轻松击败金块，在季后赛次轮「听牌」。

美国职篮NBA西区第2种子凤凰城太阳，在主场进行的季后赛次轮前两战都拿下胜利，以2比0领先的姿态，于今天前往第3种子丹佛金块主场踢馆。

这场系列赛第3战开打后，太阳就毫不留情，首节三分球投8中5，命中率高达6成25，单节21次出手命中15球，整体投篮命中率高达7成14，在布克（Devin Booker）单节攻下11分的带领下，以37比27领先金块。

次节太阳始终保持领先，最多领先达13分，但金块在约基奇（Nikola Jokic）单节8分带领下反扑，并在中场前打出6比0的小高潮，让太阳上半场以59比55，剩下4分领先。

下半场的比赛，布克在第3节攻下11分，率队打出单节31比21的攻势，让太阳以90比76带着14分领先进入最后一节。

末节，金块反扑无力，让太阳最终以14分之差带走胜利。

太阳今天先发5人的得分都达两位数，布克攻下全队最高的28分；保罗（Chris Paul）贡献27分、8助攻；克劳德（Jae Crowder）、布里吉斯（Mikal Bridges ）分别拿下14分、11分；艾顿（DeAndre Ayton）有10分、15篮板的双十成绩。

金块的约基奇今天轰下全场最高32分，还抢下20个篮板，并送出10次助攻，有大三元的成绩；替补的莫里斯（Monte Morris）攻下21分；小波特（Michael Porter Jr.）、巴顿（Will Barton）分别有15分、14分进帐。

© 2021 AFP