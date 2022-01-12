布克关键时刻只手遮天 太阳斩断暴龙6连胜

（法新社多伦多11日电） 美国职篮NBA凤凰城太阳今天作客多伦多暴龙，布克（Devin Booker）在比赛最后1分2秒跳投得分，后来在比赛剩6.5秒时罚进2球，共获得16分，终场以99比95终止暴龙的连6胜。

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太阳的克劳德（Jae Crowder）缴出全队最高19分，艾顿（Deandre Ayton）拿下16分，保罗（Chris Paul）有15分、12助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）挹注12分。

暴龙前锋阿努诺比（OG Anunoby）攻下25分，西雅坎（Pascal Siakam）拿22分，范佛利特（Fred VanVleet）得21分，替补的布谢（Chris Boucher）贡献13分和16篮板。

多伦多第4节取得2分领先优势，阿休瓦（Precious Achiuwa）在比赛剩9分1秒时反手上篮得分，差距拉开到6分。

太阳也不甘示弱，艾顿在7分2秒灌篮得分，把比数追成81比81平手。布里吉斯在5分19秒投进三分球，让太阳取得4分领先；艾顿再勾射投进，差距拉大到6分领先。

但暴龙接下来连拿8分，靠阿努诺的2罚球在1分41秒领先1分。布克跳投得分又助太阳要回领先，接着保罗在32.5秒也跳投得分；阿努诺比则在14.1秒上篮得分，缩小暴龙落后差距。

布克随后再2罚俱中，将领先拉开到3分；保罗在关键时刻也跳投进分，太阳终场赢球，近5战得4胜。

© 2022 AFP