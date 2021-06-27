布克25分保罗关键罚球 太阳险胜快艇西区决赛听牌

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（法新社洛杉矶26日电） 太阳今天靠布克攻下25分和保罗关键时刻多次在罚球线上稳定的表现，以84比80险胜快艇，在美国职篮NBA西区决赛取得3比1听牌优势。

比赛开打后，凤凰城太阳利用开局14比2的猛攻，很快取得两位数领先，洛杉矶快艇虽曾靠一波7比2攻势将落后缩小到5分，但太阳连下4分收尾，在艾顿（DeAndre Ayton）和布克（Devin Booker）联手攻下20分的情况下，太阳首节以29比20领先快艇。

次节洛杉矶快艇打出4比0开局，一度将落后缩小到5分差距，但太阳立即以15比4攻势还以颜色，再把领先拉开到16分，上半场在艾顿、布克分别攻下15分、11分的情况下，太阳以50比36保持持两位数领先。

下半场的比赛，快艇在第3节靠杰克森（ReggieJackson）、祖巴奇（Ivica Zubac）合拿16分，打出30比19的猛烈攻势，还曾在曼恩（Terance Mann）切入上篮得手后，一度将落后缩小到1分差距，但太阳在布克6罚4中连下4分的情况下稍微稳住脚步，前3节打完以69比66持续保持领先。

末节两队加强防守力道，双方命中率下滑，战况也陷入胶着，比赛读秒阶段，两队都采取故意犯规战术，太阳靠保罗（Chris Paul）比赛结束前7秒内的6罚5中稳住领先，快艇则是两度在第2罚时故意不进，以争取球权的战术失败，最终让太阳以4分惊险胜出。

太阳、快艇这场比赛的投篮命中率都不理想，三分球命中率更是糟糕，太阳三分球命中率仅2成，快艇更是低到只有1成61，这样的表现，左右了战情的走向。

太阳的布克今天吞下6次犯规必须提前离场，但他轰下全场最高25分，艾顿贡献19分外，还抓下惊人的22个篮板，有双十成绩，保罗攻下18分外，另送出7次助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）仅获6分，但奋力抓下13个篮板。

乔治（Paul George）除夺下快艇最高23分，还有16篮板、6助攻进帐，杰克森贡献了20分，祖巴奇有13分、14篮板的双十成绩，替补的曼恩获得12分。

© 2021 AFP