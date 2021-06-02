布克30分 太阳轻松击败湖人听牌

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（法新社凤凰城1日电） 凤凰城太阳在布克攻下30分的情况下，一路轻松领先，最终以115比85击败戴维斯缺阵的洛杉矶湖人，在季后赛首轮「听牌」。

美国职篮NBA西区第2种子太阳、第7种子湖人在季后赛首轮打完4战，以2比2平手。关键的第5战，湖人戴维斯（Anthony Davis）因伤无法出赛，是湖人的一大利空。

湖人、太阳系列赛第4战，戴维斯带伤上阵，但只打了上半场，下半场就不克再战，经过核磁共振（MRI）检查，确认他的伤势是鼠蹊部拉伤，但湖人仅把他放进每日伤兵名单，可见对他的伤势并未太过悲观，但他今天并未出赛。

这场比赛的首节，布克（Devin Booker）10次出手命中7球，包含三分球两投全进，单节砍进18分，加上替补的潘恩（Cameron Payne）也攻下10分，让太阳以34比26取得领先。

次节太阳只让湖人拿下10分，并打出单节32比10的猛烈攻势，在上半场就以66比36领先湖人30分之多。

下半场湖人反扑无力，终场太阳以115比85轻松获胜，在7战4胜制的比赛，率先以3比2听牌。

湖人今天整体投篮命中率仅3成45，不敌太阳的4成57，是输球的一大关键。

太阳的布克此役攻下全场最高30分，潘恩、布里吉斯（Mikal Bridges）、强森（Cameron Johnson）分别获得16分、13分、11分。

湖人阵中仅3人得分达两位数，最高的是攻下24分的詹姆斯（LeBron James），库兹马（Kyle Kuzma）、何顿-塔克（Talen Horton-Tucker）分别获得15分、11 分。

© 2021 AFP