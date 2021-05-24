布克34分艾顿缴双十 太阳季后赛首战击败湖人

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（法新社凤凰城23日电） 太阳今天靠布克轰下34分，加上艾顿缴出21分、16篮板的双十表现，以99比90击败湖人，在季后赛首战取胜。

美国职篮NBA季后赛，西区2种子凤凰城太阳今天在主场迎战在附加赛惊险逆转金州勇士，才以第7种子身分闯进季后赛的卫冕军洛杉矶湖人。

太阳的布克（Devin Booker）、艾顿（DeAndre Ayton）等人都是首次打季后赛，但在资深后卫保罗（Chris Paul）带领下，他们今天对上詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）率领的湖人，打来完全看不出「菜味」。

太阳今天一路领先，第4节前段一度86比70领先达16分，但湖人此时反扑，打出7比0攻势，让太阳仅剩个位数领先。

但布克的投篮持续得手，艾顿也成功护框，他这场比赛抢下8个进攻篮板，且整场比赛11次出手命中10球，两人超水准的演出，让湖人终究无法逆转战局。

太阳此役赢球后，在两队7战4胜制的系列赛取得1比0领先，唯一的隐忧是保罗在第2节出现右肩伤势。

太阳的布克今天轰下全场最高34分，艾顿有21分16 篮板的双十演出，布里吉斯（Mikal Bridges）和板凳出发的强森（Cameron Johnson）各拿下10分。

詹姆斯今天为湖人贡献18分7篮板10助攻；施洛德（Dennis Schroder）、戴维斯分别获得14分、13分；德拉蒙（Andre Drummond）和替补的哈洛（Montrezl Harrell）都获得12分；卡鲁索（Alex Caruso）则获10 分。

稍早东区第1种子费城76人，靠哈里斯（Tobias Harris）轰下个人季后赛新高37分，以125比118击败经过附加赛洗礼才闯进季后赛的第8种子华盛顿巫师。

© 2021 AFP