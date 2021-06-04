布克47分轰垮卫冕军湖人 太阳闯季后赛次轮

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（法新社洛杉矶3日电） 布克今天轰下47分，太阳113比100击败湖人，4比2在系列赛胜出，闯进季后赛次轮。

美国职篮NBA西区第2种子凤凰城太阳在季后赛首轮打完5战后，以3比2「听牌」，两队今天在第7种子洛杉矶湖人的主场进行第6战。

湖人球星戴维斯（Anthony Davis）在系列赛第4战因伤只打半场，第5战因鼠蹊部拉伤缺阵，今天勉强出赛，但他只打5分钟，没有任何出手，得分挂0，但有1篮板、1助攻的成绩。

此役首节，太阳靠8成33命中率砍进10记三分球，整体投篮命中率高达7成22，反观湖人整体投篮命中率仅2成86，三分球命中率更低到只有2成5。在布克（Devin Booker）单节三分球6投全进，9次出手命中8球，单节轰下22分带领下，太阳首节打完便以36比14大幅领先湖人。

次节两队平分秋色，太阳在布克单节11分，上半场就攻下33分的带领下，在中场时以62比41持续领先。

下半场开打，湖人在詹姆斯（LeBron James）第3节攻下10分，替补的马修斯（Wesley Matthews）也获8 分的联手带领下，打出35比27攻势，稍将比数差距拉近，但太阳打完3节，仍以89比76领先。

末节湖人反扑无力，最终太阳以13分之差获胜。此役拿下胜利，太阳以系列赛4比2力压湖人晋级，下一轮将对上金块。

今天稍早，第3种子丹佛金块靠约基奇（Nikola Jokic）夺得36分的率领，以126比115获胜，并以系列赛4比2击败第6种子波特兰拓荒者，成功闯进季后赛次轮。

太阳今天攻势集中在布克身上，他除轰下全场最高47分，还抓下11个篮板，克劳德（Jae Crowder）获得18分，强森（Cameron Johnson）、布里吉斯（Mikal Bridges）分别有10分进帐，保罗（Chris Paul）虽只拿8分，但送出12次助攻。

詹姆斯此役攻下29分，施洛德（Dennis Schroder）也获20分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）进帐19分，马修斯、何顿-塔克（Talen Horton-Tucker）都进帐12分。

© 2021 AFP