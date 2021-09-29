布兰妮与父亲监管官司曲折 律师团盼尽速结案

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（法新社洛杉矶29日电） 美国流行乐歌手布兰妮的父亲监控女儿生活13年引发争议，于9月初请求法院终止监管，新纪录片更揭露他监控布兰妮通话，双方迂回曲折的官司有望在今天的听证会上得出结论。

「小甜甜」布兰妮（Britney Spears）2008年开始在父亲史皮尔兹（Jamie Spears）控制下生活，她曾抨击这争议性监管安排既虐待又羞辱人。

布兰妮的律师罗森加特（Mathew Rosengart）在本周提交的法律文件中表示，史皮尔兹的监管必须于9月29日被终止。

申诉文件写道：「在他（史皮尔兹）监管下的每一天每一小时，都使他女儿备感煎熬与痛苦。」

「纽约时报」（New York Times）24日释出的纪录片似乎支持文件中的主张，这纪录片指控史皮尔兹在女儿房间秘密安装监听设备，记录她的通话；史皮尔兹则否认从事任何非法监控行为。

另一部昨天推出的网飞（Netflix）纪录片「布兰妮vs史皮尔兹」（Britney vs Spears，暂译）声称，布兰妮早年针对监管两度尝试聘请自己的律师，但都被拒绝。

布兰妮今年7月终于成功聘用了自己的律师罗森加特；史皮尔兹8月在呈交法院的文件中表示愿意退出监管，9月初文件则吁请完全终止对女儿的监管。

不过，布兰妮律师团本周提交的文件指控史皮尔兹为了自身经济利益，意图延后终止监管。

美国媒体27日报导，史皮尔兹反对布兰妮选择的新临时监护人、会计师札贝尔（John Zabel），称对方缺乏必要经验。

布兰妮律师团则表示，史皮尔兹「从不适任」监护人一职。

双方的针锋相对预计将于今天的法院听证会上重新浮出水面，法官届时将审理15份申诉文件。

© 2021 AFP