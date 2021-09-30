布兰妮争自由 父亲13年监控权获法院暂时中止

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（法新社洛杉矶29日电） 美国流行乐歌手「小甜甜」布兰妮（Britney Spears）监管官司吵得沸沸扬扬，加州洛杉矶法官今天中止布兰妮父亲史皮尔兹（Jamie Spears）的监管人角色。

洛杉矶高等法院法官潘尼（Brenda Penny）表示，将先临时指派一名会计师来取代史皮尔兹。

布兰妮2007年在公开场合精神崩溃，不但剃光头发，还在加油站攻击跟拍狗仔的车辆。史皮尔兹因而自2008年起，在法院批准的监管行动掌控女儿事业。

然而，上星期播出的「纽约时报」纪录片「控制布兰妮」（Controlling Britney Spears，暂译）直指，布兰妮的电话和卧室遭史皮尔兹雇请的保全人员窃听。

曾在这家保全公司任职的职员在纪录片中说，整起安排「真的让我想起坐牢的人」。

史皮尔兹否认从事任何的非法监听。

除了纽时的纪录片，影剧串流平台Netflix也制作相关纪录片「布兰妮vs史皮尔兹」（Britney vs Spears，暂译）。这出28日上档的纪录片另称，布兰妮刚开始接受监管时曾两度试图聘请自己的律师，但都遭驳回。

布兰妮今年6月开始加强争取摆脱监管人生，并在首次公开评论中告诉法官，她认为这样的安排既虐待又羞辱人。

当时她说这项监管制度「涉及太多、太多掌控权」，让她无法对交友、约会、花费甚至橱柜颜色做决定。

© 2021 AFP