布兰妮摆脱父亲监控 粉丝高兴欢呼

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（法新社洛杉矶29日电） 美国加州一名法官今天在美国流行乐歌手「小甜甜」布兰妮（Britney Spears）监控官司中，裁定这名歌手的父亲不再具有监管权。

加州洛杉矶高等法院法官潘尼（Brenda Penny）撤销史皮尔兹（Jamie Spears）对女儿6000万美元财产的监管权。

法官说：「目前情况是站不住脚的，它反映出一个恶毒的环境，有必要中止史皮尔兹（监管人角色），今天生效。」

法官并排定于11月12日再来讨论是否终结监管状态。

法官的判决引发「解放布兰妮」运动支持者的欢呼。

布兰妮的未婚夫山姆阿斯加利（Sam Asghari）也在 Instagram限时动态中贴出「解放布兰妮！恭喜！！！」的字样，还有一张看似是他递给布兰妮一朵玫瑰的照片。

布兰妮2007年在公开场合精神崩溃，剃光头发并在加油站攻击跟拍狗仔的汽车，接着法院批准由她父亲监管她的人生。但布兰妮的团队和粉丝长久以来一直指控史皮尔兹自这场监管安排中获利。

布兰妮的律师团曾说，史皮尔兹「向来不适合担任」监管人。他们在陈情书上引述指控说史皮尔兹「据报是酒鬼」，并从女儿还小的时候就一路造成创伤。

© 2021 AFP