布兰森成立维珍银河17年后 将实现太空旅行梦

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（法新社美国太空港11日电） 维珍银河公司创办人布兰森将于今日稍晚搭乘自家太空船升空，成为公司首名太空之旅乘客。这不仅圆了他的儿时梦想，也被认为是要在太空旅行竞赛中占得先机。

布兰森（Richard Branson）的最终目标是推动太空旅游业发展，但他也希望「赢得比赛」，抢先竞争对手━亚马逊与蓝源公司（Blue Origin）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）一步，成为首个亲自前往太空的太空旅行公司老板。

美国新闻网站财经内幕（Business Insider）报导，预定本月20日前往太空的贝佐斯10日下午展现风度，在Instagram上发文，「祝福布兰森和整个团队明天有一趟成功、安全的旅行，祝你们好运！」

太空探索公司（SpaceX）、特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）也透过推特称将亲临现场见证，「（布兰森）到时候见，祝福你一切顺利」。

事实上，早在2000年代就已有数名富豪前往太空旅行，但他们都是搭乘俄罗斯太空船。

本次太空之旅中，布兰森的职责是评估客户体验，以改善未来的客户旅程。

这趟旅行预定于美国东岸时间11日早上9时（台湾时间晚上9时）过后出发，过程将于维珍银河公司（Virgin Galactic）网站上直播。

维珍太空船团结号（VSS Unity）及船上的2名驾驶、4名乘客（包括布兰森及3名维珍员工）将随着1架大型运输机从美国新墨西哥州起飞。之后团结号会在半空中脱离运输机，并发动引擎，以相当于地球重力3.5倍的加速度向上飞行。

当团结号超越地球上空约80公里，意即美国国家航空暨太空总署（NASA）等机构认定的地球与太空交界，将切掉引擎，让乘客解开安全带，体验太空中的无重力感，同时透过船上的17个窗户欣赏地球。太空船将在抵达最高点，即地球上空约88公里后开始降落。

现年70岁的布兰森在出发前写下，「从小我就想上太空。在这个梦想对我的世代看似遥不可及之时，我（在2004年）成立了维珍银河公司，目的就是创造一间让我梦想成真的公司」。

在今天之后，维珍银河计划再进行2趟太空飞行，然后于2022年初开始进行定期商业旅行。该公司的最终目标是每年进行400趟太空旅行。

© 2021 AFP