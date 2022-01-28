布吉纳法索政变 军头首现身吁国际援助

（法新社瓦加杜古27日电） 西非的布吉纳法索日前政变，总统遭罢黜。上台的军政府首脑今天在区域各国准备峰会讨论制裁前公开亮相，呼吁国际援助布国，并承诺会在适当时机恢复宪政秩序。

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新上台的军政府领袖达米巴（Paul-Henri Damiba）中校24日发动政变罢黜总统卡波雷（Roch Marc Kabore）后，今天首度发表全国电视谈话。

达米巴在电视谈话还说当前布国比以往更需要国际伙伴，「我呼吁国际社会支持我的国家，好让布吉纳法索尽快度过危机」。

西非经济共同体（ECOWAS）的各国领袖28日将商讨如何应对布吉纳法索政变。布国总统卡波雷因没能有效遏止伊斯兰极端圣战组织在国内各地动乱引发民怨，24日遭政变罢黜。

现年41岁的达米巴在圣战组织猖獗的布国东部屡立战功而窜升为军中新星。政坛消息人士告诉法新社，达米巴昨天会见卡波雷政府的内阁官员，要他们别擅自离开国内，还说他希望在过渡期的管理能照顾到全国。

布吉纳法索是西非内陆贫困国家，1960年脱离法国殖民独立以来国内一直不稳定。布国这次发生政变，是非洲近期最新一个民选政府遭军人推翻的国家；此前西非的马利、几内亚和中非的查德，民选政府都在去年遭推翻沦为军政府执政。

遭罢黜的布国总统卡波雷现年64岁，他在2015年当时强人总统龚保雷（Blaise Compaore）因大规模示威倒台后当选总统，2020年当选连任。但隔年扰乱邻国马利的圣战组织流窜到布国并连连制造暴力攻击，民怨排山倒海涌向卡波雷。

卡波雷遭罢黜后，外界关切他的处境与下落；联合国带头呼吁军政府放人。

卡波雷所属「人民进步运动党」（MPP）内的消息人士告诉法新社，军政府把卡波雷软禁于一栋别墅，「卡波雷的身体状况没问题，但他的精神状况就不好说了」。

「他身旁有医师，行动电话也还在，但被严密监视。」

© 2022 AFP