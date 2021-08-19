布吉纳法索遇袭死伤惨 总统下令全国哀悼

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（法新社布吉纳法索瓦加杜古18日电） 伊斯兰圣战士涉嫌袭击布吉纳法索北部城镇，造成47死，其中30人是平民，布国总统卡波雷下令自19日起全国哀悼3天。

法新社报导，这是发生在西非伊斯兰暴力猖獗地区的最新一桩血腥杀戮。

根据官方发布的行政命令，卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）宣布，全国自19日起向这起最新袭击中丧命的死者哀悼3天，期间政府机构的大楼降半旗，并且禁止举办庆典活动。

布国通讯部表示，戈尔加吉镇（Gorgadji）周遭昨天遇袭，并造成14名士兵与3名义勇民兵死亡。

丧命的士兵与民兵当时「护卫动身前往阿宾达（Arbinda）的民众」。阿宾达是布吉纳法索另一座北部城镇。

戈尔加吉遇袭后随即爆发激烈的枪战，布国政府表示，安全部队击毙58名「恐怖分子」，其余仓皇窜逃，另有19人在交战中受伤。

这是过去两周发生的第3起布国士兵遭遇大规模攻击，包括8月4日在尼日边界附近30人遇害，其中11人是平民。

遇袭地区位于布吉纳法索、马利与尼日交界处的「三国边界」，伊斯兰圣战士暴力即集中于这个声名狼藉的地方，并肆虐幅员更辽阔的西非沙赫尔（Sahel）地区。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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