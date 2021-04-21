布拉格下最后通牒 要求让捷克外交官返莫斯科

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（法新社布拉格21日电） 捷克政府今天警告莫斯科当局，除非被逐出俄国的20名捷克国民在一天内获准返回工作岗位，否则捷克可能驱逐更多俄罗斯外交官。

莫斯科（Moscow）政府则回应，捷克下达的最后通牒「令人无法接受」。

布拉格（Prague）政府17日驱逐18名俄国使馆人员，因俄国涉嫌涉入捷克共和国2014年一场酿成2死的爆炸案。莫斯科政府19日驱逐捷克外交官加以报复。

捷克新任外长库拉内克（Jakub Kulhanek）告诉记者：「俄罗斯联邦得在明天12时（格林威治时间10时）前，允许所有被驱逐的外交官返回捷克驻莫斯科大使馆。」

「如果他们无法回去，我将删减俄国驻布拉格大使馆人员数量，使其情况与捷克驻莫斯科大使馆的状况一致。」

库拉内克在召见俄国大使后还说，莫斯科的报复「不成比例，事实上将瘫痪（捷克）大使馆」。

俄国外交部谴责捷克的立场，外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）还说，俄方明天将召见捷克大使。

捷克驻莫斯科大使馆现有5名外交官和19名技术人员，人数远远少于俄国驻布拉格大使馆。

© 2021 AFP