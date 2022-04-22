布朗森再发威攻31分 独行侠季后赛2比1领先爵士

（法新社盐湖城21日电） NBA独行侠头号球星唐西奇今天仍未上场，但靠布朗森再次发威攻下31分，以126比118在客场拿下胜利，目前在季后赛首轮以2比1领先爵士。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA第4种子达拉斯独行侠与第5种子犹他爵士在西区季后赛首轮前两战打完后，以1比1战成平手，今天的第3战在爵士主场进行。

这场比赛的首节，独行侠的三分球命中率4成55，高出爵士的2成5一截，整体投篮命中率4成55，也优于爵士的3成89，在替补的克雷贝（Maxi Kleber）三分球3投全进攻下9分，布朗森（Jalen Brunson）也获8分的联手之下，以27比20领先爵士。

次节，独行侠在贝坦斯（Davis Bertans）砍进3记三分球、单节独得12分的带领下，一口气轰下41分，并在上半场以68比51领先爵士17分。

下半场比赛，密契尔（Donovan Mitchell）第3节8投6中砍下18分，鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）也攻下12分，爵士在他们联手反攻下轰下40分，在3节打完后以91比97将落后差距追到只差6分。

末节在康利（Mike Conley）砍进三分球后，爵士一度只剩1分落后，但丁威迪（Spencer Dinwiddie）切入、跳投接连得手，让独行侠将领先拉开，之后也几度领先达两位数，最终在头号球星唐西奇（Luka Doncic）完全没有上场下，仍8分之差踢馆成功。

今天独行侠拿下胜利，在7战4胜制的系列赛以2比1领先；这也是他们2016年4月后，首次在爵士主场获胜。

双方接下来将于23日（台湾时间24日）在爵士主场继续进行系列赛第4战。

独行侠布朗森今天攻下31分，丁威迪贡献20分，克雷贝、贝坦斯、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）分别获得17分、15分、14分，布拉克（Reggie Bullock）和葛林（Josh Green），都有12分进帐。

爵士的密契尔此役以5成命中率攻下全场最高32分，鲍格达诺维奇、康利分别攻下24分、21分，戈贝尔（Rudy Gobert）、克拉克森（Jordan Clarkson）则分获15分、14分。

© 2022 AFP