布朗森生涯新高41分 独行侠季后赛扳平爵士

（法新社达拉斯18日电） 布朗森今天轰下生涯新高41分，克雷贝也靠三分线外11投8中挹注25分，让独行侠110比104击退爵士，两队在NBA季后赛首轮以1比1打平。

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美国职篮NBA西区季后赛首轮，犹他爵士在7战4胜制系列赛首战，靠密契尔（Donovan Mitchell）攻下全场最高32分，以99比93击败头号球星唐西奇（Luka Doncic）因伤高挂免战牌的独行侠，取得1比0领先。

两队今天在独行侠主场续战，本季是独行侠2010-11球季夺冠后，第1次在季后赛享有主场优势，但在唐西奇仍旧无法出赛的情况下，这样的优势恐将变成泡影，所幸此役他们克服上半场曾落后达两位数的劣势逆转战局。

在明星赛后，克雷贝（Maxi Kleber）的三分球命中率仅1成9，但在独行侠最需要他的时候，他的三分球手感及时回温，今天他在三分线外11投8中，尤其他在比赛结束前4分21秒的三分弹，让独行侠99比98超前，接着在下一波进攻时再砍进1个三分球，让球队将领先扩大到4分。

而今天演出大惊奇的布朗森（Jalen Brunson），是在唐西奇缺阵的情况下被拉上先发，此役他攻下41分，成为在季后赛轰下40分以上的队史第5人，他今天包括三分球10投6中，25次出手命中15球，轰下全场最高41分，替补的克雷贝攻下25分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）、布拉克（Reggie Bullock）分别获得17分、11分。

独行侠此役三分球命中率高达4成68，砍进队史在季后赛新高的22个三分球。

密契尔此役攻下爵士最高的34分，鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）和从板凳出发的克拉克森（Jordan Clarkson）分别进帐25分、21分，欧尼尔（Royce O'Neale）拿下12分，戈贝尔（Rudy Gobert）仅获8分，但狂抓17个篮板。

独行侠今天赢球后，两队在系列赛战成1比1平手，第3战将转往爵士主场进行。

© 2022 AFP