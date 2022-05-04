布朗狂飙30分击退公鹿 塞尔蒂克季后赛扳平战局

（法新社波士顿3日电） 布朗今天狂飙30分，率领塞尔蒂克于主场109比86获胜，在季后赛次轮与公鹿战成1比1平手。

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美国职篮NBA东区季后赛次轮，第2种子波士顿塞尔蒂克与第3种子密尔瓦基公鹿系列赛第2战，今天继续在塞尔蒂克主场进行。系列赛首战，公鹿靠「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缴出「大三元」成绩，在客场抢下胜利，以1比0领先塞尔蒂克。

今天这场比赛开打后，公鹿完全找不到手感，只靠波蒂斯（Bobby Portis）的「3分打」拿下分数，让塞尔蒂克很快以18比3取得两位数领先，首节塞尔蒂克就在布朗（Jaylen Brown）7投6中轰下17分的带领下，以32比21领先公鹿。

次节塞尔蒂克打出5比0开局，再把领先扩大，并在霍福德（Al Horford）上篮得手后，首度领先达20分。靠着布朗、霍福德单节进帐8分、7分，塞尔蒂克在半场打完后，以65比40领先。

上半场只拿5分的公鹿「字母哥」安特托昆博在下半场回神，一个人在第3节就灌进与塞尔蒂克单节得分一样多的18分，但塞尔蒂克在3节打完后仍以83比66领先公鹿。

末节塔特姆（Jayson Tatum）攻下10分，彻底浇熄公鹿的反扑气焰，最终塞尔蒂克以23分之多拿下胜利。

塞尔蒂克的布朗今天攻下全场最高30分，塔特姆贡献29分，板凳出发的威廉斯（Grant Williams）灌进21分，霍福德有11分、11篮板的「双十」成绩，罗伯特．威廉斯三世（Robert Williams III）则有10分进帐。

安特托昆博此役攻下公鹿最高28分，哈勒戴（Jrue Holiday）拿下19分，波蒂斯与替补的康纳顿（Pat Connaughton）皆获13分。

塞尔蒂克今天成功捍卫主场，让双方打完两战后以1比1平手，系列赛第3战将于7日（台湾时间8日）转往公鹿主场进行。

© 2022 AFP