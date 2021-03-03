布林肯与委国反对派通话 承诺美方持续力挺

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿2日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天与委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）通话，「承诺持续提供美方的支持」。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）在声明中表示：「国务卿布林肯今天与委内瑞拉临时总统瓜伊多通话。国务卿布林肯强调委内瑞拉透过自由公平选举重返民主的重要性。」

声明指出，布林肯呼吁「努力与志同道合的盟友合作」，例如欧洲联盟（EU）、美洲国家组织（Organization of American States）和利马集团（Lima Group）等倡议，以增加「多方压力」，实现委内瑞拉和平民主的过渡期。

美国认定马杜洛（Nicolas Maduro）2018年竞选连任舞弊，而马杜洛在美国总统拜登就职后表示，他想要与美方「另辟蹊径」。

美国前总统川普执政期间，美委两国关系紧张，川普为了逼迫社会主义派的马杜洛下台，对委国及委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）实施严厉制裁。

委内瑞拉经济危机已造成超过500万名委国人民逃离家园。

普莱斯的声明提到，布林肯与瓜伊多通话时「承诺持续美方的支持」。

根据瓜伊多办公室声明，瓜伊多对布林肯表示，他向美国和其他盟友承诺要寻求政治解决办法，同时增加委国人道援助。

声明说：「他们同意与国际社会合作，以实现自由、公平和透明的的总统及国会选举。」（译者：李佩珊）

© 2021 AFP