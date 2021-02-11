布林肯与日外相2度通话 聚焦钓鱼台与缅甸政变

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（法新社华盛顿10日电） 美国国务院发言人普莱斯表示，国务卿布林肯今天与日本外相茂木敏充通话，双方对中国通过「海警法」后，在钓鱼台列屿周遭益加独断的作为表达关切。

普莱斯（Ned Price）说：「钓鱼台列屿（日本称尖阁诸岛，Senkaku Islands）属于美日安保条约第5条适用对象。」美日安保条约第5条规定，如果美日任何一方在受日本管辖地受到武力攻击，另一方将依照本国宪法的规定采取行动，对付共同的危险。

中国全国人民代表大会常务委员会1月22日通过「中华人民共和国海警法」，此法授权海警单位，若外国船舶进入中国管辖海域「非法从事生产作业活动、不服从停船指令或拒绝中国海警登船检查」，经警告无效后，海警人员可以使用武器。

中日两国均声称拥有钓鱼台主权；东京当局对中国在区域日益增强的侵略性提出警告。

布林肯（Antony Blinken）与茂木敏充通话之际，美国总统拜登承诺将将延续川普路线，对日益崛起的中国采取强硬立场，同时与盟邦建立更紧密的关系。

前美国国务卿希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）首先表示，钓鱼台列屿适用于美日安全保障条约第5条，前总统川普则进一步警告中国不要试图挑战日本对这些岛屿的控制权。

国务院还说，布林肯与茂木敏充也就缅甸上周发生军事政变一事进行讨论。拜登今天首度公开对缅甸军事政变发表谈话，他除了再度呼吁缅甸军方立即释放实质领袖翁山苏姬等人外，也宣布将签署行政命令，冻结缅甸政府在美资产。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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