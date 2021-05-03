布林肯与韩日谈拜登政府对北韩新方针

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（法新社伦敦3日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天为七大工业国集团（G7）2年来第一场面对面会谈揭开序幕，他向日本与韩国外长提出美国新政府对于北韩的最新方针。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）正在印度肆虐，但西方世界的疫情已逐渐控制下来。英国迎接G7外长到访伦敦，以讨论后疫情时期的议程，同时为下月在英格兰西南部的G7峰会做准备。

这场为期3天的外长会议也将讨论与俄罗斯、中国的关系日趋紧绷，以及恢复伊朗核子协议的外交行动。印度、韩国、南非与东南亚国家协会（ASEAN）主席国汶莱也收到邀请。

美国总统拜登（Joe Biden）几天前刚完成检讨北韩政策。在当局实施限制行动等严格防疫措施的情况下，布林肯今天在自己的饭店内分别与日本外相和韩国外长会面。

韩国外交部长郑义溶（Chung Eui-yong）表示：「我们很感谢在贵国完成政策检讨后，能有这次机会与美国深度讨论。」

美国国务院表示，布林肯与日本外务大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）在会中「同表对北韩核子和弹道飞弹计画的疑虑」。

国务院声明表示，两人同意与韩国共同为「朝鲜半岛非核化」而努力。

© 2021 AFP