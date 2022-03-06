布林肯会乌克兰外长展团结
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（法新社波兰科尔佐瓦5日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天在波兰与乌克兰边界和乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）会面，在俄罗斯入侵乌克兰第10天之际展现团结。 两人在挤满难民、高度戒备的边界口岸谈了45分钟，讨论对基辅军方提供更多武器，以及全球持续对莫斯科施压等问题。 库列巴在高度戒备的波、乌边界口岸科尔佐瓦-克拉科?茨（Korczowa-Krakovets）和布林肯会面后表示：「我希望乌克兰人民把这看成一个明确的讯息，就是我们有朋友和我们站在一起。」 布林肯则说，「全世界都支持乌克兰，就像我和我的朋友，我的同事们站在乌克兰这里一样」。
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他说，乌克兰「将会战胜」。
库列巴表示，他敦促布林肯增加对乌克兰提供武器装备，特别是战机和大型防空系统，以对抗俄国空军。 库列巴告诉边界一小群记者：「我们对已经安排的反战车武器与军火很满意，众所周知，我们对战机、攻击 飞机、防空系统有最高度的需求。」 「我们需要…大型防空系统确保空域安全，如果我们失去制空权，地面上就会有更多流血。」 他也批评北大西洋公约组织（NATO）反对在乌克兰领空设定禁飞区。设定禁飞区的目的，是要让俄国战机无法自由行动执行攻击并移动部队。
© 2022 AFP