布林肯会乌克兰外长展团结

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（法新社波兰科尔佐瓦5日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天在波兰与乌克兰边界和乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）会面，在俄罗斯入侵乌克兰第10天之际展现团结。 两人在挤满难民、高度戒备的边界口岸谈了45分钟，讨论对基辅军方提供更多武器，以及全球持续对莫斯科施压等问题。 库列巴在高度戒备的波、乌边界口岸科尔佐瓦-克拉科?茨（Korczowa-Krakovets）和布林肯会面后表示：「我希望乌克兰人民把这看成一个明确的讯息，就是我们有朋友和我们站在一起。」 布林肯则说，「全世界都支持乌克兰，就像我和我的朋友，我的同事们站在乌克兰这里一样」。