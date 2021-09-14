布林肯吁巴基斯坦加入国际阵线 施压塔利班符合要求

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（法新社华盛顿13日电） 美国国务卿布林肯今天呼吁巴基斯坦切勿承认塔利班政府的合法性，除非塔利班做到国际社会在尊重女权等方面的要求。

布林肯（Antony Blinken）今天至国会作证，针对塔利班重掌阿富汗政权接受两党议员质询。美国在打了20年的阿富汗战争中，与巴基斯坦的伙伴关系并不稳定，美国国会议员力推华府对伊斯兰马巴德当局采取更强硬立场。

布林肯告诉联邦众议院外交事务委员会：「我们要看的是，巴基斯坦在内的每一个国家一如各界期盼的，坚持要塔利班政府做到国际社会对其的各项要求，方能取得任何正当性或支持。」

布林肯说，优先要务包括确保塔利班让想离开阿富汗的人离境，尊重妇女、女孩与少数民族的权利，以及信守承诺不再让阿富汗成为窝藏恐怖团体的避风港，让他们对外指挥发动恐怖行动。

布林肯说：「因此，巴基斯坦必须与国际社会多数站在同一阵线，致力达成那些目标、维护各界的期盼。」

布林肯坦言，美国对支持过阿富汗好战分子的巴基斯坦确实存有疑虑。

布林肯表示，巴基斯坦有着「多样性的利益，部分与美相冲突」。

他说，这包括巴基斯坦「在阿富汗未来上两面讨好，窝藏哈卡尼（Haqqanis）在内的塔利班成员等」。哈卡尼是遭华府列为恐怖分子的团体，目前是阿富汗看守政府的一部分。

© 2021 AFP