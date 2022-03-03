布林肯将访比利时、波兰和摩尔多瓦 重申华府力挺乌克兰

（法新社华盛顿2日电） 美国国务院今天宣布，国务卿布林肯（Antony Blinken）将在未来几天前往比利时、波兰、波罗的海国家和摩尔多瓦，重申华府对乌克兰的支持。

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国务院发言人普莱斯（Ned Price）在声明中说，布林肯将于本月3日至8日造访上述国家，「与我们的北大西洋公约组织（NATO）盟邦和欧洲伙伴就俄罗斯持续对乌克兰发动预谋、无端和不正当的战争，继续进行广泛磋商和协调」。

布林肯将先前往布鲁塞尔，与欧洲联盟（EU）和北约官员会谈，稍后将造访摩尔多瓦首都基希涅夫（Chisinau）。

西方领导人担心，俄罗斯入侵乌克兰的战火可能延烧到摩尔多瓦。摩尔多瓦是位于罗马尼亚和乌克兰之间的另一个前苏联加盟国，俄罗斯全面入侵后，乌克兰难民大举涌入这个东欧内陆国家。

亲俄分离主义地区外聂斯特（Transdniestr）就位于摩尔多瓦。亲西方国家的桑杜（Maia Sandu）2020年当选摩尔多瓦总统。

自俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰以来，大量乌克兰难民涌入邻国波兰。

根据联合国今天公布的最新评估报告，波兰迄今已收容超过45万名乌克兰人，占俄罗斯侵乌以来乌克兰难民总数的51.9%。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）最近表示，他担心俄罗斯会对波兰、芬兰或波罗的海国家发动攻击。

北约已承诺会强化其在东欧的军事资源，特别是在波罗的海国家立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚，以及波兰和罗马尼亚。

© 2022 AFP