布林肯指中国官方姑息骇客 纵容网攻

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 美国今天指控中国政府对科技巨擘微软（Microsoft）执行大规模网路攻击，国务卿布林肯直指中国国家安全部培养骇客发展的环境，让他们执行国家资助的行动及网路犯罪。

美方起诉并通缉了4名中国人，同时联合盟友发布罕见的共同声明，谴责中国「恶意」网攻。

布林肯（Antony Blinken）表示，全球企业广泛使用的微软Exchange电邮伺服器3月遭骇客攻击，是一种「在网路空间不负责任、颠覆及破坏稳定的行为模式，严重威胁到我们的经济和国家安全」。布林肯这番话可能进一步恶化美中关系。

布林肯在声明中说，中国国家安全部（MSS）「培育了一个犯罪契约骇客的生态系统，他们既执行国家资助的行动，也进行以私利为目的的网路犯罪」。

美国司法部在同一时间发布声明表示，已起诉4名中国人，他们涉嫌在2011年到2018年间骇入美国及海外数十家企业、大学、政府机关的电脑。

布林肯提到起诉书时说，美国「会针对（中国）恶意网路分子不负责任的网路行为施加后果」。

布林肯表示：「负责任的国家不会恣意危害全球网路安全，也不会蓄意庇护网路犯罪分子，遑论资助或与他们合作。」

他还说：「这些契约骇客让各国政府和企业在失窃的智慧财产权、支付赎金和减缓网攻方面损失数以十亿计美元，中国国安部却发薪水给他们。」

此外，美国总统拜登对媒体表示，美国要先完成调查才会采取任何反制措施，他还拿中国骇客行动与西方官员认定源于俄罗斯隐蔽且层出不穷的网路犯罪相提并论。

拜登对记者说：「中国政府与俄罗斯政府并无二致，不是自己出手，而是保护那些动手的人，甚至可能提供他们做这些事的环境。」

美国今天与欧盟、英国、澳洲、加拿大、纽西兰、日本及北大西洋公约组织（NATO）发布联合声明，谴责中国恶意网攻。拜登政府声称，这是前所未见之举。

北约声明谴责恶意网攻，在微软遭骇一事上表达「团结」之意，但未直接指明应归咎于谁，仅称美、英、加拿大等盟友认为中国应负起责任。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，「我们知道，当我们集体行动时，会更强大、更有效率」；他还说，美国不排除采取进一步行动。

© 2021 AFP