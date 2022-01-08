布林肯警告哈萨克 让俄罗斯入室恐难再送客

（法新社华盛顿7日电） 中亚国家哈萨克因瓦斯价格飙涨引发民众示威，与哈萨克关系紧密的邻国俄罗斯派兵前往维和。美国国务卿布林肯今天警告，哈萨克未来恐怕很难遏止俄罗斯的影响力。

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布林肯（Antony Blinken）对媒体表示：「我认为近代史的一个教训是，一旦让俄罗斯人进了家门，有时就很难赶他们走。」 由于瓦斯价格上涨引发民怨，哈萨克境内爆发罕见的示威活动，哈萨克商请俄罗斯主导的「集体安全公约组织」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）协助维和。

「集体安全公约组织」是由俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克6国组成的军事集团，成员国皆是前苏联加盟共和国。

布林肯说：「在我看来，哈萨克当局和政府肯定有能力恰当处理示威活动，并且是以尊重示威者权利、同时维护法律秩序的方式处理，所以不清楚他们为什么觉得有必要请求外部协助。」 哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）稍早感谢俄罗斯的协助，并对安全部队下达「格杀令」以镇压抗议活动；布林肯呼吁外国部队和哈萨克当局「遵守国际人权标准」。 布林肯昨天与哈萨克外交部长谈话，再度呼吁哈萨克尊重和平示威者及媒体自由，并停止封锁网路。

布林肯说：「我们非常关切地注意情势发展，并鼓励各方找出和平的解决方式。」

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