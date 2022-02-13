布林肯访亚太凸显美对区域重视

（法新社檀香山13日电） 尽管美国目前非常忙于应付东欧可能爆发战争，但美国国务卿布林肯12日仍和日本、南韩的外交部长举行会谈，会后并共同宣告对抗亚太地区安全威胁的团结立场。

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布林肯（Antony Blinken）在夏威夷檀香山和日本外相林芳正与南韩外交部长郑义溶举行一日会谈，话题聚焦在北韩的核武威胁和中国带来的挑战。

这场美日韩外长会议由华府主办，是布林肯泛太平洋外交行的第3站。这趟行程目的是为了重申美国将政治和安全重心「转向」亚洲。

布林肯首站前往澳洲墨尔本，出席美、日、澳与印度的四方安全对话（Quad）外长会议。四方安全对话是为了阻挡中国在亚太军事扩张政策而召开的战略对话。

布林肯第二站来到斐济，与17个太平洋岛国的代表举行视讯会议。这些国家也正感受到北京的经济、政治和军事野心。

美国官员表示，布林肯此行是要向亚太地区各国保证华府仍深切关注它们的议题。

在布林肯为期一周的访问期间，白宫公布了针对美方的所谓「印太地区」规划的战略。这份18页文件强调这个区域在美国政策占据中心地位。

布林肯12日在檀香山为出访行程做出结语时表示：「这项战略反映一个根本事实，那就是这个区域发生的事，比世界上任何其他地区都将更能形塑美国人和全球各地人口的生活。」

然而，在布林肯行程中的每个停靠站，华府的注意力几乎全都放在俄罗斯可能入侵乌克兰一事，这也受到与布林肯对谈国家的关切。

布林肯此行的大部分时间，都在和美国盟友及俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）联系讨论这场危机。

而在行程中的每场记者会，原本目的是要展现美国对亚太事务的投入程度，外界关注焦点却落在布林肯表示俄罗斯可能在几天内攻击乌克兰一事。

尽管如此，布林肯出访释出的讯息受到正面回应。他在墨尔本时，四方安全对话的国家寻求深化结盟关系，除了原本在印度马拉巴尔（Malabar）举行联合海上军演及在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗分配上的合作，还将扩大到气候变迁、网路安全、基础建设和灾难救助等其他领域。

四方安全对话国家还一再在声明中强调，它们准备好与东南亚国家协会（ASEAN）合作。东协国家正位处中国扩张势力版图的中心。

布林肯在斐济时则表示，美国准备投入更多经费支持太平洋岛国；他并宣布，美国恢复在索罗门群岛设立大使馆。而中国正在索罗门群岛涉入政治和地方安全事务。

美国在1993年关闭驻索罗门群岛大使馆，如今恢复，形同宣告华府将把更多注意力放在经常被忽略的太平洋地区。

澳洲外交政策智库罗伊研究院（Lowy Institute）研究员普赖克（Jonathan Pryke）指出，布林肯出访路过太平洋岛国，「反映出美国在太平洋缺乏重大势力」。

普赖克表示，美国显然对于中国在这个区域势力日增感到不安。因此他认为，布林肯此次访问「相当重要」。

而在檀香山召开的美日韩外长三方会谈，过程中也难免提到俄罗斯入侵乌克兰的可能性。

俄乌开战可能造成经济活动中断，也会影响到亚洲。美国已要求日本让部分天然气转供欧洲，以免俄罗斯提供给欧洲的天然气供应被切断。

不过，鉴于北韩领导人金正恩近期7度试射弹道飞弹，日本和南韩希望华府把更多努力放在让金正恩重返谈判桌。

布林肯则表示，金正恩目前处于「挑衅阶段」。他说：「我想强调，我们对于朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）并未怀抱敌对意图。我们依旧对于不设前提的对话持开放态度。」

© 2022 AFP