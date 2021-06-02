布林肯访哥斯大黎加 讨论非法移民问题

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（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟1日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天在哥斯大黎加展开2天访问行程，讨论越来越多中美洲非法移民想要偷渡进美国的问题。

上任后首次出访拉丁美洲的布林肯，预计将会见中美洲统合体系（Central American Integration System, SICA）各成员国的外长，这些国家包含贝里斯、哥斯大黎加、多明尼加、萨尔瓦多、瓜地马拉、宏都拉斯、尼加拉瓜及巴拿马。

他也将会晤墨西哥官员。

布林肯离开华府前推文说：「移民丰富了我们的社会，移民一直是、未来也会继续是美国成功的要素。」

布林肯抵达哥斯大黎加首都圣约瑟（San Jose）之后，拜会了哥国总统阿瓦拉多（Carlos Alvarado）与外交部长索拉诺（Rodolfo Solano）。

美国国务院西半球事务局代理助卿钟茱莉（Julie Chung, 译音）上周告诉记者，「这是看到区域解决方案的一大机会」，也会加强「我们对移民挑战的合作方式。」

钟茱莉说，美国总统拜登（Joe Biden）想解决非法移民涌向美国南部边境的「根本原因」，布林肯此行是为将他的想法付诸实现。她并提及华府已为北方三角（Northern Triangle, 宏都拉斯、瓜地马拉及萨尔瓦多）擘划40亿美元的援助计画。

钟茱莉说，「华府一开始的态度就很明确，要重视处理贪腐问题」，因为「当你要处理移民问题，这种非常态的移民问题，贪腐与治理及法治，这些全都环环相扣」。

她说：「这些是造成民众宁愿离乡背井的一部分问题。他们对政府没信心。」

© 2021 AFP