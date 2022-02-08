布林肯访问亚太地区以因应中国扩张

（法新社华盛顿8日电） 乌克兰边界地区危机升温之际，美国国务卿布林肯今天出访亚太，希望强化地区的伙伴关系以因应中国的扩张势力。

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布林肯（Antony Blinken）此行计划在澳洲大城墨尔本停留3天，期间将会晤「四方安全对话」（Quad）成员国的外长。美方期盼这个由美国、日本、印度、澳洲组成的非正式对话机制，将成为抗衡北京意图成为区域强权的屏障。

布林肯还将会晤澳洲多位高层官员，包括总理莫里森（Scott Morrison）。美国、澳洲与英国去年9月签订三方安全联盟AUKUS协议，美澳两国期盼在此基础之上，进一步发展双边关系。对中国而言，构成冲击的挑战还包括，华府与坎培拉当局敲定8艘核动力潜舰的军售协议。

布林肯启程前数小时，在华府与欧盟最高层级官员举行记者会，针对俄罗斯在乌克兰边界集结14万大军构成的威胁，展现团结一致立场。

四方安全对话成员国的领袖预计今年年中左右在日本举行峰会，布林肯在澳洲举行的会谈有助于敲定峰会的议题。

布林肯澳洲之行笼罩在俄罗斯持续威胁乌克兰的阴影下，就在他准备动身时，美国官员说，俄罗斯在亲西方的邻国乌克兰边界部署至少11万名部队及数量庞大的火炮，准备挥军入侵。

预计布林肯12日离开澳洲后将短暂停留斐济，会晤这个南太岛国的多位领袖，当中不少人是中国极力争取的对象。

© 2022 AFP