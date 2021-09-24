布林肯谈阿富汗局势 称全球将一致施压塔利班

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（法新社纽约联合国总部23日电） 在对阿富汗新政权具关键角色的巴基斯坦、中国和俄罗斯谈过后，美国国务卿布林肯今天表示，他认为全球将团结一致给予塔利班施压力。

布林肯（Antony Blinken）今天在联合国大会（UN General Assembly）的空档会见巴基斯坦代表，昨天晚上也和中国、俄罗斯等其他4个有否决权安理会成员国的部长会谈。美军2001年推翻塔利班政权时，巴基斯坦是塔利班的主要盟友。

布林肯告诉记者：「我认为在作法上和目的上，有很强的一致性。」

「塔利班表示，他们寻求国际社会的认同、支持，他们与国际社会的关系将取决于他们的作为。」

布林肯重申，在对塔利班的要求中，美国最重视的，是允许阿富汗本国和外国民众能自由离境，尊重妇女、年轻女性和少数民族的权利，及不让阿富汗再次被盖达组织（Al-Qaeda）等极端组织利用。

美国国务院表示，布林肯与巴基斯坦外交部长古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）会谈时，强调了「协调我们外交接触的重要性」。

巴基斯坦呼吁与塔利班接触并将阿富汗的资产解冻，不过古瑞希本周稍早表示，不急于承认新的塔利班政府。西方国家目前反对承认塔利班政权。

在与布林肯会谈时，古瑞希开门见山就说：「我们必须找到一起努力的方法实现我们的共同目标，即和平和稳定。」

中国和俄罗斯都已与塔利班接触，但没有承认他们，且中俄两国长期以来都对伊斯兰极端主义感到担忧。

美国总统拜登之前表示，将打了20年的战争再延续下去毫无意义并撤回美军后，塔利班上个月迅速拿下阿富汗。

© 2021 AFP