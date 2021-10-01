布林肯谴责中国为政治目的 任意拘押他国公民

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（法新社匹兹堡30日电） 在争议之下，中国拘禁加拿大公民康明凯和史佩弗将近3年才释放；美国务卿布林肯（Antony Blinken）今天指责中国俘虏人质以遂政治目的「令人完全无法接受」。

前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）于2018年12月在中国被捕，当时正是华为财务长孟晚舟因美国诈欺案拘捕令而在温哥华机场被捕的数天后。

除康明凯、史佩弗两人外，一对华裔美籍姐弟辛西亚．刘（Cynthia Liu）与维克特．刘（Victor Liu）也在北京限制出境下，在中国滞留3年多；孟晚舟于24日获释后，这对姐弟才得以返美。不过，北京坚持上述案例都和孟晚舟案无关。

布林肯今天出席匹兹堡（Pittsburgh）美国-欧盟贸易和技术委员会（U.S.-EU Trade and Technology Council, TTC）首次会议，他告诉媒体说：「当然我们乐见康明凯、史佩弗和两个美国公民一样能够返家。」

布林肯说：「但更大的问题仍然存在，不仅是中国，也有其他国家为了政治目的而任意拘捕他国公民；这些都令人完全无法接受。」

康明凯与史佩弗坐牢，引发中国外商的恐惧，他们早已习惯在这10多亿人口国家做生意赚钱，未曾想到会受到北京与西方关系紧张的干扰。

华府指控孟晚舟涉违反美国对伊朗的制裁规定，而孟晚舟获释自加拿大返国，在中国被吹捧为外交胜利而大肆庆祝。

美国检方对孟晚舟案达成缓起诉协议，若孟晚舟遵守协议条件，检方将于2022年撤销告诉。

© 2021 AFP