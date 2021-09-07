布林肯：塔利班承诺让有证件者离境

广告 继续浏览后续

（法新社杜哈7日电） 美国国务卿布林肯7日与卡达官员就加速撤离阿富汗问题进行会晤后表示，塔利班重申承诺，将允许持有证件者自由离开阿富汗。他也否认有美国人遭挟为人质。

多家外媒报导，阿富汗北部的一个机场禁止包括美国人在内的数百人离开，时间已达1周。这让美国总统拜登倍感压力。

布林肯（Antony Blinken）与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在卡达首都杜哈会见当地官员后召开记者会。布林肯表示，塔利班告诉美方，「他们将允许持有旅行文件的人自由离开阿富汗」。布林肯还强调：「我们会确保他们信守诺言。」

布林肯说：「整个国际社会都期待塔利班遵守这项承诺。」他意指联合国安理会8月底通过的一项决议，要求塔利班实现诺言，让民众自由离境。

多个非政府组织指出，包含年轻女孩及美国公民在内约600至1300人仍滞留在阿富汗北部大城马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif）国际机场。

美国一个在阿富汗运作的小型非政府组织创办人兼执行长勒格理（Marina LeGree）告诉法新社，塔利班不让任何人离开。

布林肯说，塔利班并未阻止持有效旅行证件者离开，但并非所有包机乘客都有证件。他也否认马萨里沙利夫有「类似人质（遭到挟持的）状况」。

他表示，由于美方在阿富汗机场并无地勤人员，「我们无法验证包机乘客名单、登机乘客身分、飞航安全准则，或是降落地点，还有其他许多问题。」

布林肯强调：「我们正努力解决这些问题。」

© 2021 AFP